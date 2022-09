Premium Het beste van De Telegraaf

’Zorgen om Jan Modaal’: dit doet Prinsjesdag met jouw koopkracht

Door Onze Verslaggevers

Door de koopkrachtmaatregelen van het kabinet hebben alle Nederlanders volgend jaar wat meer geld te besteden. Ⓒ Dijkstra bv

Den Haag - Gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er volgend jaar het hardst in koopkracht op vooruit. Maar bijna iedereen heeft het energieprijsplafond nodig om qua koopkracht in de plus te komen, blijkt uit uitgebreide koopkrachtberekeningen van het Nibud.