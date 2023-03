Geldlener vist achter het net: het loont ook later goed op te letten

Eind 2021 beklaagde hij zich dan ook bij Kedin – opvolgend bedrijf van Defam - over het krediet. De man zegt stelt dat hij te veel rente heeft betaald en ook nog eens twee bedragen, te weten €649 in 2005 en €3200 in 2007, helemaal niet had ontvangen. Volgens de man had hij destijds vijf keer een bedrag geleend van opgeteld €11350. En nu bleek dat hij inmiddels €18893,52 te hebben terugbetaald. Dus hij vordert het bedrag van €7543,52 terug. Bovendien wil hij dat zijn naam uit het BKR wordt verwijderd. Kedin was het daar allemaal niet mee eens.

Ongeloofwaardig

Volgens het bedrijf had de man in totaal €13.984,80 opgenomen en heeft hij €16.299,62 afgelost. Wat nog openstond was het bedrag van €1577,48. Kedin noemt het ongeloofwaardig dat de man zegt twee bedragen nooit te hebben ontvangen, ook omdat hij dit nu pas aanvoert. En, zo stelt de geldverstrekker, dan is het toch volstrekt onlogisch dat hij vanaf dat moment €100 ging aflossen, in plaats van het minder hoge bedrag van €47,80?

Op tijd klagen

Volgens het bedrijf gebeurt zo’n verhoging logischerwijs alleen als het geleende bedrag stijgt of iemand versnelt aflost. En last but nog least, vindt Kedin, heeft de man - het is een kwestie van oorzaak en gevolg - zijn eigen BKR zelf veroorzaakt door met de betalingen te stoppen. De consument zegt in zijn verweer dat hij pas later zijn administratie had doorgenomen en ontdekte dat hij verschillende bedragen helemaal niet had gekregen. Maar waarom had hij dan nooit geklaagd, vraagt Kedin. En hij is ook nog eens eigenhandig gestopt met betalen.

Geen verjaring

Klachtencommissie Kifid buigt zich hierover. Allereerst meent de commissie dat er geen sprake is van verjaring, waar Kedin zich op beroept. Daarnaast ligt de bewijslast vooral bij het bedrijf Kefid, of de bedragen zijn overgemaakt. Want op de bankafschriften van de man zijn de genoemde bedragen namelijk niet terug te vinden. Kefid zegt dat het aan hun kant wel is afgeschreven. En stelt dat de man het geld via een soort online Wallet kan hebben uitgegeven.

Onvoldoende bewijs

Maar dat keurt Kifid niet goed als argumenten. Er is geen bewijs dat de bedragen bij de consument zijn terechtgekomen en ook de stelling van Kedin dat het krediet op andere wijze aan de consument is uitbetaald, is onvoldoende bewijs. Het gaat er niet om of het zo kán zijn gegaan maar of het daadwerkelijk zo ís gegaan. En hoewel het bijzonder is dat de consument na aflossing van het krediet is blijven betalen, is dit onvoldoende om te concluderen dat Kedin het bewijs heeft geleverd.

De slotsom: de consument heeft te veel betaald aan Kedin. Er was dus geen sprake van een achterstand op het krediet. De negatieve BKR-registratie is daarom niet (meer) op zijn plaats. Ook moet Kedin het geld aan de consument terugbetalen wat hij te veel aan het bedrijf had overgemaakt.