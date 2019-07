Topman ziekenhuis kreeg ruim een ton te veel salaris

Onderzoek van RTLZ wees uit dat Aartsen meer salaris heeft ontvangen dan volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) is toegestaan.

Het UMCG is met een omzet van bijna €1,4 miljard en ruim 12.000 medewerkers een van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Aartsen verdiende als bestuursvoorzitter ruim €310.000, meer dan de WNT uit 2013 zorgbestuurders toestaat.

Overgang

Omdat Aartsen echter in 2012 begon, was er voor hem nog een overgangsregeling. RTLZ becijferde echter dat de topman alsnog meer verdiende dan volgens de overgangsregeling toegestaan.

Tussen 2013 en 2016 zelfs €103.000. In 2017 ging het om ruim €12.000 en in 2018 om ruim €9000. In totaal gaat het om ruim €124.000.

Terugbetalen

Externe toezichthouder CIBG wees het ziekenhuis op de onjuiste interpretatie van de regelgeving volgens de WNT. Aartsen moet het bedrag terugbetalen.

Het UMCG heeft met hem afgesproken dat hij dit binnen een jaar doet. In februari kondigde de topman aan eind dit jaar te vertrekken.