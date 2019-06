ING financiert duurzaam techbedrijf Milgro

Het platform biedt bedrijven die van afval of andere grondstoffen af willen komen en bedrijven die juist op zoek zijn naar grondstoffen een ontmoetingsplaats. Daar kunnen ze inzicht krijgen in wat er allemaal beschikbaar is en met elkaar in contact komen. Op deze wijze kunnen grondstoffen hergebruikt worden.

Volgens ING past de investering in de strategie om financiering aan bedrijven te verdubbelen die helpen op de opwarming van de aarde onder 2 graden Celsius te beperken.