Ontslagolf, maar kunstmatige intelligentie zorgt voor nieuw enthousiasme AI maakt San Francisco weer techmagneet

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

De razendsnelle ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie geven een nieuwe impuls aan startups en techreuzen in San Francisco en omgeving. Ⓒ De Telegraaf

San Francisco - In Silicon Valley en bij de techies in San Francisco draait alles op dit moment om kunstmatige intelligentie, ofwel artificial intelligence (AI). Niemand wil de slag missen in de ’AI-boom’. Het maakte het hippe Hayes Valley tot een magneet voor software engineers. Ondanks een leegloop uit de stad door de pandemie en de recente ontslaggolven bij de techreuzen wordt er met groot optimisme naar de toekomt gekeken. Want hier zijn ze ervan overtuigd: AI ís de toekomst.