'Work-outketen F45 mikt op beursnotering'

De naam F45 is een combinatie van de term Functional Training en de duur van de work-outs van 45 minuten. De aanpak van de keten, die bekend staat om zijn interval- en circuittrainingen met hoge intensiteit, heeft meerdere beroemdheden en atleten verleid om te komen sporten. Naast Wahlberg zijn ook acteur Mario Lopez, basketbalsterren Dwayne Wade en Jimmy Butler en andere sporters als Calvin Johnson en Max Domi vaste klant.

Wahlberg nam vorig jaar een minderheidsbelang in F45 die aan de keten een prijskaartje hing van 450 miljoen dollar. In een maand tijd wist de onderneming al honderd nieuwe franchisenemers te strikken. Het bedrijf biedt zijn lespakket aan in minstens veertig landen, waaronder op verschillende universiteiten. Ook zou het bedrijf gesprekken voeren met het Amerikaanse leger over het lesaanbod.