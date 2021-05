Wildaanrijdingen doen verzekeraars steeds meer pijn

Dat blijkt uit cijfers van het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars. Ook het aantal aanrijdingen met dieren is in de afgelopen jaren fors gestegen van 5.750 in 2014 tot 8.603 vorig jaar.

,,De kostenstijging van een aanrijding heeft alles te maken met het steeds complexer worden van schadeherstel en het duurder worden van onderdelen voor auto’s”, verklaart woordvoerder Iwanna de Jonge van het Verbond. ,,Steeds meer auto’s rijden met complexe veiligheidssystemen op de weg, waarvan een deel zelfs verplicht wordt voor nieuwe auto’s. Hierdoor zit er veel kostbare technologie in auto-onderdelen zoals bumpers, wat reparaties duur maakt.’’

,,Daarnaast is het steeds drukker in het verkeer en ook het smartphonegebruik achter het stuur draagt bij aan de ongelukken. Wij blijven daarom bij de politiek benadrukken dat afleiding in het verkeer moet worden aangepakt”, aldus De Jonge.

Het DAC heeft ook gekeken waar de meeste aanrijdingen met ’wild’ plaatsvindt en daarin zijn de regionale verschillen groot. De Jonge: ,,Veruit de meeste botsingen met een hert, zwijn of ander (wild) dier gebeuren in de provincie Gelderland (1.300), terwijl Flevoland (290) de minste aanrijdingen noteert. Er zijn veel zogenoemde hot spots waar veel aanrijdingen plaatsvinden en wij vinden dat lokale overheden in de provincies automobilisten op die plekken moeten waarschuwen.”

De meeste aanrijdingen vonden in 2020, ondanks verschillende lockdowns, traditiegetrouw plaats in de maanden april (966) en mei (1.023). Het Verbond vermoedt dat door de ’coronadrukte’ in de natuur van wandelaars, wilde dieren vaker hun vaste gebied verlaten en daarbij het slachtoffer worden van een ongeval.

Het gemiddelde bedrag van een schadeclaim op de autoverzekering mag het Verbond niet noemen vanwege mededingingsrechtelijke redenen (AFM), omdat dit concurrentieel is. ,,Het gemiddelde bedrag bij een dieraanrijding beslaat een dusdanig klein deel van het totale volume aan claims op de autoverzekering, dat het niet van invloed is op concurrentiële belangen van individuele verzekeraars en daarom wel gedeeld mag worden”, aldus de woordvoerder.