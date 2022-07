Premium Het beste van De Telegraaf

Olie en gas duurder door vrije val euro: ’Dit kun je missen als kiespijn’

Door Martin Visser

AMSTERDAM - De euro was dinsdag voor het eerst in twintig jaar tijd evenveel waard als de dollar. Olie, gas en grondstoffen worden voor Nederland en andere eurolanden veel duurder. En de inflatie ís al zo hoog. ,,Dit effect kun je missen als kiespijn”, stellen economen over de dalende euro: „Het woord vrije val is stilletjes aan op zijn plaats.”