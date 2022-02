ABN Amro sluit jaar met winst af en gaat aandeelhouders belonen

Onder de streep bleef een jaarwinst van ruim 1,2 miljard euro over, tegen een verlies van 45 miljoen euro in het voorgaande jaar. Destijds drukten de pandemie en de strenge lockdownmaatregelen nog sterk op de cijfers. Dankzij het economisch herstel lukte het vorig jaar weer om bijvoorbeeld meer leningen aan bedrijven te verstrekken. Ook is ABN Amro erin geslaagd om zijn marktaandeel op de hypotheekmarkt uit te breiden.

Volgens topman Robert Swaak is de hoge inflatie van de laatste tijd wel iets om in de gaten te houden. Maar dit leidt tot nu toe niet tot extra betalingsachterstanden bij klanten van de bank. ABN Amro vindt het daarom niet nodig om hiervoor een extra voorziening op te nemen.

Intussen blijft de bank volgens de topman sterk op de kosten letten en zet de digitalisering zich steeds verder door. Hij verwacht dat in het derde kwartaal van dit jaar het volledige dienstenaanbod op afstand kan worden aangeboden. Dat is inclusief de mogelijkheid om geld uit de muur te halen zonder pasje. In plaats daarvan gebruik je dan je mobiele telefoon. Voor dit alles is geen extra reorganisatie nodig. De bank had in 2020 al aangekondigd dat er de komende jaren tot 15 procent van de totale werkgelegenheid zou worden geschrapt. De ontwikkelingen leveren ook weer nieuwe banen op, benadrukt Swaak. Zo zet de bank extra financiële zorgcoaches in om klanten te ondersteunen.

Eenmalige posten

De jaarcijfers worden wel sterk gekleurd door eenmalige posten. De bank sloot in april nog een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie wegens tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. Later werd bekend dat de bank 250 miljoen euro opzij zette voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening. Dat bedrag is recent zelfs uitgebreid naar 340 miljoen euro. In het slotkwartaal werden de resultaten vooruitgeholpen door een boekwinst voor belasting van 338 miljoen euro op de verkoop van het hoofdkantoor aan de Zuidas. Het eigendom van het pand is overgedaan aan een vastgoedinvesteerder, voorlopig blijft de bank wel huurder van de locatie.