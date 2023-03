Premium Het beste van De Telegraaf

Column: God zou Partij voor de Dieren stemmen, niet op ’Flopke’ Hoekstra

Door Jaap van Duijn

Wil de echte conservatief opstaan? Ⓒ ANP/HH

Op een verkiezingsposter in een weiland zag ik de VVD oproepen om liberaal te stemmen. Wie die oproep serieus neemt en wil volgen, moet evenwel niet op de VVD stemmen. Het is een misvatting die al tientallen jaren door de VVD in leven wordt gehouden: jezelf liberaal noemen terwijl je in feite een rechtse conservatieve partij bent.