Nederland sluit zich aan bij landen die pleiten voor grotere rol kernenergie in klimaataanpak

Vooral Frankrijk drukt in alle Europese vergadercircuits op een grotere rol voor nucleaire energie. Ook op de EU-top in Brussel kwam het onderwerp ter sprake. „Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft gezegd dat we ons niet op voorhand verzetten om kernenergie een grotere rol te geven in de energiemix en bij het oplossen van het klimaatprobleem”, zegt premier Mark Rutte na afloop van de eerste vergaderdag. „Uiteraard is daar grote verdeeldheid over. Landen als Luxemburg en Oostenrijk zijn daar fel op tegen. Het is dus niet zomaar geregeld in Europa.”

De EU-leiders zijn het tijdens een discussie over energie en concurrentiekracht dan ook niet eens geworden over een serieuze Europese lijn op kernenergie. De Europese klimaatpaus Frans Timmermans heeft tot nu toe nog helemaal geen enthousiasme getoond om zelf met voorstellen te komen.

Waterstof

Frankrijk voert nu vooral een lobby als het gaat om de rol van kernenergie bij de productie van waterstof. Dit heet nu nog ‘roze waterstof’, maar Parijs wil graag dat de EU het gaat kwalificeren als ‘groene waterstof’. Dat mag nu formeel alleen als bij de productie elektriciteit wordt gebruikt die is opgewekt met windturbines en zonnepanelen.

Nederland ziet zo’n ‘groen label’ voor nucleair bij waterstof alleen zitten als de elektriciteit is opgewekt met de nieuwste generatie kernreactoren. Rutte: „We moeten oppassen dat een land als Frankrijk een concurrentieel groot voordeel kan hebben vanwege een grote kernenergiesector. Daar moeten we niet naïef over zijn.”