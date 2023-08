Aannemer BAM verkocht 25% minder woningen en ziet woningbouw pas over twee jaar aantrekken

Amsterdam - Aannemer BAM ziet de woningbouw voorlopig wegzakken, maar het kan niet anders dan dat de bouw stevig moet aantrekken in verband met het woningtekort. Dat zegt topman Ruud Joosten in een toelichting op de halfjaarcijfers, waar weer lijken uit de kast kwamen in verband met projectverliezen.

De woningbouw trekt pas over twee jaar aan, zo verwacht ’s lands grootste aannemer BAM. Ⓒ Michel van Bergen