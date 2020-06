Nikkei licht vooruit in gemengde regio

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot met een plus van 0,4 procent op 22.695,74 punten. Het was de vijfde winstbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex, die door de hoop op herstel van de economie na de versoepeling van de coronamaatregelen op het hoogste niveau staat in ruim drie maanden. Een beter dan verwacht banencijfer van de Amerikaanse salarisstrookverwerker ADP bood eveneens wat steun aan de handel.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong bleef vrijwel vlak. De Chinese luchtvaartsector stond in de schijnwerpers. China liet weten meer inkomende vluchten van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen toe te staan. De stap van Peking volgde op de aankondiging van de VS om Chinese maatschappijen te weren vanwege de door China ingestelde reisbeperkingen voor Amerikaanse luchtvaartbedrijven.

De Kospi in Seoul won 0,2 procent. Samsung klom 0,9 procent. De openbaar aanklager in Zuid-Korea wil een arrestatiebevel voor vicevoorzitter Lee Jae-yong van het technologiebedrijf. Lee wordt verdacht van fraude, illegale aandelenhandel en het breken van regels rond een fusie in 2015. In Sydney steeg de All Ordinaries 0,7 procent, na bekendmaking van het vierde steunpakket van de Australische overheid om de economische impact van de coronacrisis te verzachten.