Muziekindustrie loopt binnen dankzij streaming

Zo kwam in 2015 de helft van de verdiensten uit het online luisteren van muziek, vorig jaar was dat bijna 80 procent.

De omzet van de muziekindustrie in ons land was in 2019 ruim 206,8 miljoen euro. Dat is 13,2 procent meer dan het jaar ervoor. Volgens de NVPI - branchevereniging van de entertainmentindustrie - gaat het om de sterkste omzetgroei in vijf jaar.

Zangeres Maan (Maan de Steenwinkel) vorige week in Alkmaar. Ⓒ ANP

Succesnummers van Nederlandse bodem waren vorig jaar Frenna met het album Francis en de single Hij is van mij van Kris Kross Amsterdam met Maan, Tabitha en Bizzey. Ook Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle, Snelle, Boef, Lil' Kleine en Duncan Laurence scoorden goed. Op internationaal vlak deden artiesten als Billie Eilish, Ed Sheeran, Post Malone, Lewis Capaldi en Tones and I het prima.

De verkoop van lp's, die eerder een flinke stijging doormaakte, daalde afgelopen jaar met 1,3 procent.