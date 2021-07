Premium Geld

Procent of procentpunt? Stel krijgt rentevoordeel dankzij onduidelijkheid

Wie de wiskundelessen van de middelbare school niet meer helemaal vers in het geheugen heeft staan, weet waarschijnlijk niet direct wat het verschil is tussen een procent en procentpunt. Een stel dat dat wel goed in de smiezen had, krijgt nu een aardig bedrag terug van hypotheekverstrekker A.S.R..