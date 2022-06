Ondanks flink hogere woonlasten, grijpen starters hun kans op huizenmarkt

Premium Financieel

Column: ’discussiëren’ over een plek onder de zon

Een eigen huis is een fijn bezit – zeker in tijden dat de huizenprijzen door het dak gaan. Weliswaar levert het geen cent op zolang je geen verkoopplannen hebt, het slaapt toch lekker: de plezierige zekerheid dat je bezit in waarde toeneemt zonder dat je er iets aan hoeft te doen. En dat je op tijd ...