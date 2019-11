'Coatingsmaker Ferro overweegt verkoop'

Ⓒ AFP

Mayfield Hights - Chemiebedrijf Ferro overweegt zichzelf in de etalage te zetten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het Amerikaanse bedrijf is niet de eerste in de coatingssector die zo'n stap onderzoekt. Ook onder meer verfmaker Axalta bekijkt de strategische opties, zoals dat doorgaans wordt genoemd.