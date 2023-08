Verkopen iPhones bij Apple vallen terug, goede zaken dienstentak

In het afgelopen kwartaal kwamen de totale verkopen bij Apple uit op $81,8 miljard tegen $83 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf hadden analisten in doorsnee op een vergelijkbare daling gerekend.

De verkopen van iPhones, nog steeds het belangrijkste onderdeel bij Apple, vielen licht terug. Er werd een omzet behaald van $39,6 miljard. Met de dienstentak deed Apple het beter dan verwacht. De opbrengsten kwamen uit op $21,2 miljard.

De winst per aandeel bedroeg in het voorbije kwartaal $1,26, iets beter dan voorzien. Vorig jaar werd nog een winst per aandeel van $1,20 behaald.

In de nabeurshandel kregen de resultaten van Apple een lauwe ontvangst. Het aandeel zakte 0,7% weg.