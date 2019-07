Niet alleen senioren kiezen voor een e-bike. Ⓒ Accell

Amsterdam - De tijd dat vooral ouderen een elektrisch aangedreven fiets kochten, is allang voorbij. Zelfs onder scholieren neemt de populariteit snel toe. Dit gaat ten koste van traditionele fietsen, die bij Accell in de eerste jaarhelft nog slechts goed waren voor 16% van de omzet, zegt topman Ton Anbeek in gesprek met De Financiële Telegraaf.