Ryanair vanaf 1 juli weer van start in Nederland

Het gaat om veelal om vakantiebestemmingen, zo meldt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

„Sinds maandag kan er weer naar 15 Europese landen gevlogen gereisd worden vanuit Nederland, daar willen wij ons bij aansluiten. Het lijkt erop dat we één van de meest uitdagende periodes in de onze geschiedenis achter de rug hebben”, zegt Hélène Begasse.

Klanten kunnen hun vouchers omwisselen, aldus Ryanair. Door de uitbraak van het coronavirus kwam het luchtverkeer vrijwel stil te liggen. Ryanair sorteert met de dienstregeling ook voor een versoepeling van de reisrestricties naar Griekenland. Nederland heeft het stempel van ’hoog-risico’.

De Ierse prijsvechter is daarmee één van de laatste luchtvaartmaatschappijen die het strijdperk om de Nederlandse vakantieganger betreedt. Naar schatting zal het aantal vliegreizen deze zomer een stuk lager liggen dan vorig jaar. Maar alle luchtvaartmaatschappijen voeren de capaciteit op. Ook EasyJet start vanaf 1 juli weer op vanaf Schiphol. Transavia begon vorige week met vliegen op een aantal vakantiebestemmingen en voert dat de komende zomer op naar 75% van de capaciteit van vorig jaar zomer, zo meldt een woordvoerder maandag.

Ook KLM vliegt vanaf 1 juli een aantal vakantiebestemmingen aan, naast een netwerk waarbij Europese hoofdsteden worden aangedaan. Per 1 juli komen daar ook intercontinentale bestemmingen bij als Bali en Vancouver in de Verenigde Staten. Ook TUI is bezig met het redden van het vakantieseizoen.