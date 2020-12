’Sluit niet alle winkels vanwege coronadrukte’

De branchevereniging benadrukt dat het maar op enkele plekken fout gaat qua drukte. Landelijk gezien zijn de winkelstraten vrijwel overal juist rustiger dan normaal. „Sluiting van alle non-food winkels in ons land is niet de oplossing van het probleem”, aldus INretail.

De belangenvereniging neemt met de oproep een voorschot op een ingelast kabinetsberaad maandag vanwege het nog altijd stijgende aantal coronabesmettingen. Duitsland besloot zondag al vanaf komende week alle niet-essentiële winkels te sluiten om diezelfde reden. Maar volgens INretail kan beter worden gewerkt aan spreiding van de bezoekersaantallen.

Daarnaast is een totale winkelsluiting funest voor de economie. „Ook leveranciers kunnen dan niets meer doen. Er werken 800.000 mensen in de detailhandel waarvan het merendeel thuis zouden komen te zitten. Er is een intelligentere aanpak nodig dan een totale lockdown.”

Druk

Dit weekend liepen de centra in steden in de Randstad wederom vol met winkelend publiek. In Rotterdam, Amsterdam en Utrecht was het erg druk en in Den Haag moest zelfs worden opgeroepen het centrum te verlaten. De Haagse burgemeester Jan van Zanen deed een dringende oproep om de drukte te vermijden. ,,Laten we ons gezonde verstand gebruiken”, zei hij.

Het kabinet kwam zondag op het Catshuis bijeen voor extra crisisberaad over de oplopende corona-infecties. Mogelijk volgt dinsdag een nieuwe persconferentie waarop extra maatregelen worden aangekondigd.