Megajackpot in Amerikaanse loterij: miljard dollar

Het is de derde keer in de geschiedenis dat de pot boven het miljard staat, melden Amerikaanse media als de Wall Street Journal. Daarmee is het de derde grootste prijs van Mega Millions, en de vierde ooit uit de Amerikaanse geschiedenis. In 2018 won iemand uit South Carolina al eens $1,6 miljard dollar, destijds zo’n €1,4 miljard.

Nummers kiezen

Loten kosten in principe $2, de kans om de hoofdprijs te winnen is 1 op 302 miljoen. Spelers moeten vijf nummers kiezen tussen 1 en 70, en daarna nog een uit 25. De winnaar moet alle getallen goed hebben. Hij of zij kan de prijs in één keer laten uitbetalen, dan krijgt diegene $602,5 miljoen, of in 29 jaar, telkens zo’n $26 miljoen.

De jackpot is er al sinds 15 april van dit jaar niet uit gegaan. Toen won een inwoner van de staat Tennessee $20 miljoen. Dinsdag was de prijs $830 miljoen, maar die ging er niet uit. Er zijn twee keer per week trekkingen. Met hoeveel de jackpot omhoog gaat, hangt mede af van hoeveel loten er worden verkocht. Nu de prijs op recordhoogte staat, gaat dat heel hard.

De loten zijn te koop in 45 Amerikaanse staten, vooral in supermarkten, drogisten of bij tankstations. Het is niet de bedoeling dat niet-Amerikanen loten kopen, al zijn er wel websites die ze aanbieden.