Groen licht senaat VS om $2 biljoen in economie te pompen

President Trump zei eerder al de wet direct te ondertekenen zodra die door het Congres is geloodst.

Uit het pakket worden belastingverlichtingen, leningen en compensaties voor getroffen ondernemingen betaald. Ook wordt meer dan 100 miljard dollar in de gezondheidszorg geïnvesteerd. Een belangrijk onderdeel is het gratis beschikbaar stellen van virustests. Eerder moesten mensen die niet verzekerd waren de kosten zelf betalen, die in sommige gevallen konden oplopen tot enkele duizenden euro's.

Het plan moet de grootschalige economische schade als gevolg van het coronavirus verlichten. Economen waarschuwden eerder al dat de werkeloosheid in de Verenigde Staten kan oplopen tot 30 procent.