’Alibaba stelt beursgang in Hongkong uit’

Door de aanhoudende onrust in Hongkong en het grillige beursklimaat zou Alibaba hebben besloten om de beursgang die eind deze maand stond gepland uit te stellen.

Alibaba zou tussen de $10 en 15 miljard willen ophalen. Dat zou de grootste beursgang in Hongkong zijn sinds 2010. Een notering in Azië zorgt er ook voor dat Alibaba de afstand met investeerders uit China verkleind.

Bij het beursdebuut van Alibaba in New York in 2014 haalde het bedrijf een recordbedrag van $25 miljard op. Vorig jaar zou het techbedrijf en internethandelsplatform al groen licht hebben gekregen voor een zogeheten dual-listing in Hongkong