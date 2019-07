Beleggingsfondsen massaal om misleiding onderzocht

Na klachten over ’mis-selling’ zou het om zeker 182 in Ierland geregistreerde beleggingsfondsen gaan die te boek staan als ’closet trackers’: hun fondsmanagers stellen tegenover beleggers veel werk te stoppen in onderzoek naar en het afwegen van risico’s daarvan ten behoeve van die klanten.

In werkelijkheid doen ze niets anders dan het nabootsen van brede indexen, waarbij ze nauwelijks risico lopen, maar wel een hoge beheervergoeding opstrijken.

Het verschil is soms 2,5% gevraagde vergoeding versus de ongeveer 0,5% aan vergoeding voor een exchange traded fund (etf) of indextracker.

"Tientallen producten voldoen niet"

De Ierse toezichthouder, die €2,4 biljoen aan bezit overziet, zegt tegen de Financial Times voldoende aanleiding voor diepgravend onderzoek te zien.

De Ierse toezichthouder wilde de namen van de fondsen niet bekend maken.

Uit een eerste steekproef bleek dat 57 producten niet voldeden aan de vooraf gestelde criteria.

Of er gesanctioneerd wordt meldt de waakhond niet, wel dat het „de volledige capaciteit van zijn toezichthoudende mogelijkheden” wil inzetten.

Volgens de Britse toezichthouder FCA zit inmiddels voor geschat €120 miljard in deze ’closet trackers’.

