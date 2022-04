Transfer Wesley Sneijder naar BetCity is volgens Toto een no-go

Premium Voetbal

Kan PSV koploper Ajax nog achterhalen? Memorabele slotdagen geven ploeg Schmidt hoop

PSV zag deze speelronde weer een kans om in te lopen op koploper Ajax in rook opgaan, maar houdt het geloof dat het nog spannend gaat worden in de resterende vier speelronden. Dankzij een 2-1 zege op het kunstgras van SC Cambuur is het gat naar de koppositie vier punten gebleven en mag het team van ...