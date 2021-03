Bitcoinprijs nadert record

De koers van de bekendste digitale munt ter wereld klom woensdag tot circa 57.000 dollar. Het recordniveau van 21 februari ligt op meer dan 58.000 dollar. Na het aantikken van het recordniveau zakte de koers van de bitcoin weer flink weg door zorgen of de waarde van de cryptomunt niet te sterk was opgelopen.

De opmars betekent dat de totale marktwaarde van alle bitcoins weer meer dan 1 biljoen dollar is, oftewel 1000 miljard dollar.

Beleggers zien het weer zitten in speculatieve beleggingen zoals de bitcoin en de cryptomunt ethereum en stappen dus in de markt. De waarde van de ethereum neemt ook toe. Het positieve sentiment rond digitale valuta wordt onder meer gesteund door de toenemende interesse van professionele beleggers in cryptomunten.