NSI ziet beleggingresultaat flink dalen

De daling is vooral het gevolg van een negatief indirect beleggingsresultaat van 9,8 miljoen euro. Dat had onder meer te lijden van een waardedaling van derivaten en een negatief verkoopresultaat. Vorig jaar werd nog een positief indirect resultaat van 17,3 miljoen euro in de boeken gezet.

Het direct resultaat daalde met circa een vijfde tot 20,6 miljoen euro. De bezettingsgraad van het vastgoed verbeterde licht, en kwam uit op 78,4 procent. Daarbij was 78,8 procent van de kantoren verhuurd en 85,1 procent van de winkels.