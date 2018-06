ASMI ziet resultaten dalen

ASMI boekte een nettowinst van 35,6 miljoen euro, tegen 41,8 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet nam met 31 procent af tot 138,7 miljoen euro. De orderontvangst bedroeg 159,1 miljoen euro, tegen 166,6 miljoen euro een jaar geleden. ASMI stelde dat de omzet en orderontvangst aan de bovenkant van de eigen prognoses uitkwamen.

Het bedrijf verwacht dat in het derde kwartaal de orderintake zal uitkomen op 100 tot 130 miljoen euro, met een omzet van 135 tot 150 miljoen euro. ASMI denkt dat in de tweede helft van dit jaar de omzet hoger zal zijn dan in de eerste zes maanden van 2016.

Winstmarge

De winstmarge bedroeg 43,8 procent, tegen 45,1 procent in het tweede kwartaal van 2015.

De onderneming meldde verder dat de 'single wafer ALD'-markt dit jaar waarschijnlijk flinke krimp zal laten zien, na de sterke groei in 2015. Het marktaandeel op die markt van ASMI zal naar verwachting groeien. Voor 2017 wordt weer een sterke verbetering verwacht van de ALD-markt, aldus ASMI.