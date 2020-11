ING schrapt 1000 banen en sluit kantoren Zuid-Amerika

Dat maakte ING donderdagmorgen bekend bij de presentatie van de nieuwe kwartaalcijfers. De bank besluit zich terug te trekken uit Brazilië, Argentinië, Mexico en Chili. In Brazilië heeft ING met zo’n 100 man het grootste personeelsbestand.

In totaal kosten de plannen het komende jaar duizend arbeidsplaatsen, waarvan zo’n 60% van de ontslagen bij de zakenbank vallen. De overige banen sneuvelen door onder meer het standaardiseren van producten in enkele Europese groeilanden. Het betreft landen als Frankrijk, Spanje en Tsjechië. Onduidelijk is of er ook banen in Nederland verloren gaan.

In juli maakte ING al bekend dat het een kwart van de 170 kantoren in Nederland per direct ging sluiten. Dit kwam nadat de bank eind vorig jaar al had besloten 40% van de servicebalies in vestigingen van winkels van Bruna, Primera en The Read Shop te sluiten. Door de coronacrisis is het aantal klanten in veel filialen flink teruggelopen. Bij de reductie zouden geen gedwongen ontslagen vallen.

