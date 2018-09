Lagere ritprijs door meer taxi’s

Het betreft een prijsstunt van de Amerikaanse taxigigant Uber, inmiddels één van de vele nieuwe spelers in de stad.

Uit de gemeentelijke Taximonitor die onlangs is gepubliceerd blijkt dat het aantal taxivergunningen vorig jaar is gestegen naar bijna 4000 terwijl er in 2013, slechts twee jaar eerder, 2677 vergunningen werden verstrekt.

Klachten

De forse stijging in het aantal vergunningen zorgt voor onrust. Onlangs nog brak er een wilde actie uit onder chauffeurs van de TCA die klagen over dalende omzetten, terwijl de kosten voor het lidmaatschap van de centrale gelijk blijven.

De groei van het aantal taxivergunningen valt niet helemaal toe te schrijven aan populariteit van taxibedrijven zoals Uber. Ook het groeiend aantal toeristen en de verlaagde technische eisen stuwen de vraag naar taxivergunningen, aldus de gemeente.

Legaal

Maar taxi-apps zagen weldegelijk aan de stoelpoten van gevestigde orde. Uber zegt inmiddels 1000 chauffeurs legaal te hebben rondrijden in de stad, en er wordt continu gezocht naar nog meer rijders. Taxi’s van Uber zijn alleen op afroep te bestellen via een app op de mobiele telefoon.

Dit wordt de belmarkt genoemd. De standplaatsen op stations of elders in de stad zijn het domein van de ruim 1500 chauffeurs van TCA en de andere traditionele taxibedrijven. Dit wordt de opstapmarkt genoemd. De taxi’s van de opstapmarkt zijn verplicht een gemeentelijke taxivergunning aan te vragen, de belmarkttaxi’s van onder meer Uber zijn dat niet.

Maar een onbekend aantal chauffeurs op de belmarkt vraagt de vergunning toch aan, omdat ze op beide markten actief willen zijn.

Concurrentie

Uber stunt volgende week met bodemprijzen. Tussen 1 en 9 augustus ligt de zuidelijke treinroute naar de luchthaven, tussen Schiphol, station Zuid en station Bijlmer ArenA er wegens werkzaamheden uit.

Op dinsdag 2 augustus wordt tegelijkertijd ook de noordelijke route via Sloterdijk en Lelylaan naar Schiphol verbouwd, die dag is dus helemaal geen treinverkeer mogelijk.

Uber belooft dan voor €4,20 per persoon naar Schiphol te rijden, als vier passagiers bereid zijn samen de taxi te delen. Dit is precies de prijs van een treinkaartje. Ook in de rest van de week vol werkzaamheden gelden er flinke kortingen.

Daar staat tegenover dat Uber buiten de actieperiode zogenaamde ’dynamische tarieven’ hanteert. Tijdens de treinvertragingen van afgelopen maandag werd de ritprijs via Uber tijdelijk meer dan verdubbeld.