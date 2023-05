Heineken maakt werk van logo statiegeld op blikjes: ontloopt dwangsom van €1 miljoen

Sinds 1 april zit statiegeld op blik en handhaaft de ILT hierop. Maar Heineken vulde toen nog steeds blikjes af voor op de Nederlandse markt zonder statiegeldlogo. Daarop legde de ILT begin april een last onder dwangsom op van maximaal 1 miljoen euro.

Volgens een woordvoerder van Heineken is na die aankondiging van de ILT gelijk de werkwijze aangepast om ook de Heineken-blikjes van een statiegeldlogo te voorzien. Eerder had het bedrijf dat al voor andere merken gedaan. „We zijn meteen in actie gekomen.”

De ILT heeft vervolgens meerdere inspecties gedaan bij brouwerijen van Heineken en bij die controles zijn geen overtredingen vastgesteld. Volgens de zegsman van Heineken hebben alle blikjes bier, bijvoorbeeld ook van merken als Amstel, Desperado’s, Brand en Birra Moretti, die aan winkels geleverd worden nu een

Een woordvoerster van de ILT zegt dat Heineken tot op heden geen dwangsom heeft verbeurd. „Met andere woorden: Heineken heeft zich aan de opgelegde last van de ILT gehouden.”

Oude voorraden

Overigens is het nog wel mogelijk dat er blikjes zonder statiegeld te vinden zijn in de schappen omdat winkels nog oude voorraden aan het wegwerken zijn. Om verspilling tegen te gaan is namelijk afgesproken dat winkels voorraden uit de periode voor statiegeld nog mogen verkopen.

Er zit 15 cent statiegeld op blik. Jaarlijks worden ongeveer 2,5 miljard blikjes bier, cola en andere dranken op de Nederlandse markt gebracht. Er zat al statiegeld op kleine en grote plastic flessen. Door statiegeld moet veel minder zwerfafval op straat en in de natuur terechtkomen en blikjes en plastic flessen veel meer gerecycled worden. Ze kunnen onder meer worden ingeleverd bij supermarkten, maar ook op verschillende grote NS-stations.

Volgens directeur Raymond Gianotten van Statiegeld Nederland, verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het systeem, verloopt alles tot dusver naar verwachting. Wekelijks komen miljoenen blikjes binnen bij tel- en sorteercentra en die aantallen zullen volgens Gianotten nog gaan toenemen.