Winst Santander door de helft

Banco Santander boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van 1,3 miljard euro, tegen 2,5 miljard euro vorig jaar. De winstdaling hing samen met een eenmalige meevaller in het tweede kwartaal van 2015, de lage rente en de beperkte vraag naar leningen. Het resultaat lag in lijn met de voorspellingen van analisten.

Santander nam een voorziening van 475 miljoen euro in verband met zijn omvangrijke reorganisatie. Net als veel andere banken sluit Santander veel filialen, waardoor in Spanje ongeveer 1400 banen verloren gaan.