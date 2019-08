’Middeninkomens zijn steeds de pineut’

In aanloop naar Prinsjesdag spreken Martin Visser en Herman Stam met de mensen die er deze weken echt toe doen. DFT-columnist en oud-minister Willem Vermeend is enthousiast over de investeringsplannen van het kabinet. Hij voorziet dat alle politieke partijen zich gaan ontfermen over de middenklasse. En dat is nodig ook, meent Vermeend. Ons ingewikkelde belastingstelsel en het toeslagencircus zullen voorlopig niet op de schop gaan, zo is zijn inschatting.