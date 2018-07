Wall Street doet stap terug

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk met een verlies van 0,4 procent op 18.493,06 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 2168,48 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent achteruit tot 5097,63 punten.

Verizon zag zijn beurswaarde 0,4 procent dalen. Het telecomconcern maakte bekend de kernactiviteiten van het ooit toonaangevende internetbedrijf Yahoo over te nemen. De deal, waarover al tijden werd gespeculeerd en waarmee uiteindelijk ruim 4,8 miljard dollar in contanten is gemoeid, betekent dat de naam Yahoo gaat verdwijnen. Het aandeel van het internetbedrijf verloor 2,7 procent.

Micron Technology

Chipmaker Micron Technology behoorde met een winst van ruim 6 procent tot de opvallendste winnaars. Het aandeel kreeg steun van een positief analistenrapport van Credit Suisse. Het tegenovergestelde gold voor techreus Apple (min 1,3 procent) die juist een adviesverlaging te verwerken kreeg.

Kimberly-Clark wist met zijn kwartaalresultaten de handen van beleggers niet echt op elkaar te krijgen. De producent van onder meer Kleenex en Huggies zag in het tweede kwartaal de omzet licht dalen onder druk van negatieve wisselkoerseffecten. Beleggers zetten het aandeel daarop 1,5 procent lager.

Euro

Bioscoopketen AMC Entertainment (min 2,2 procent) verhoogde zijn overnamebod op branchegenoot Carmike Cinemas (min 1,4 procent) met ongeveer een tiende. AMC, dat grotendeels in handen is van de Chinese miljardair Wang Jianlin, is nu bereid 1,2 miljard dollar op tafel te leggen voor de aandelen van Carmike.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde met 2,6 procent tot 43,05 dollar en Brentolie werd 2,2 procent goedkoper op 44,67 dollar per vat. In het kielzog werden olieproducenten Exxon Mobil en Chevron tot 2,5 procent lager gezet en dienstverleners aan de branche als Halliburton en Schlumberger daalden tot 2,9 procent in waarde.

De euro noteerde 1,0992 dollar, tegen 1,0979 dollar bij het Europese slot.