VEON haalt dochter van Egyptische beurs

Vorige maand kreeg VEON al groen licht van zijn aandeelhouders om de beursnotering van GTH te beëindigen. Het was vervolgens nog wachten op bevestiging van de betrokken Egyptische beursuitbater.

In een verklaring kondigde VEON aan dat de tweede schikkingsbetaling van ruim 82 miljoen dollar vanwege uitstaande belastingverplichtingen van GTH is betaald aan de Egyptische belastingdienst. Alle openstaande betalingsverplichtingen in Egypte voor de jaren 2000 tot en met 2018 zijn nu opgelost.