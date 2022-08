Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Drie jaar na regelrechte afwijzing omarmt Blokker thuisbezorgen alsnog

Door Pascal Kuipers

Blokker verwelkomt het liefst de klant in de winkel.

Amsterdam - In 2019, dus voordat corona de detailhandel voor niet-levensmiddelen in een wurggreep nam, sprak Michiel Witteveen, topman van Blokkermoeder Mirage Retail Group, zich onomwonden uit tegen thuisbezorgen. „Pakjes naar de klant brengen is veel te duur, onder de €100 aan bestelwaarde moet je daar gewoon een keer mee stoppen”, zei hij eind 2019 in het blad Retail Trends. „Op elke hoek van de straat is een Blokker. Dan zeg ik: haal je bestelling toch lekker af.”