Column: Borstlap ultieme bondgenoot zzp’ers

Want, wát is feitelijk de essentie van zijn advies? Borstlap wil de economie blijvend aanjagen en de concurrentiepositie van Nederland internationaal vergroten. Niks mis mee. Maar hij wil vooral ondernemerschap stimuleren. („Iedereen weer werknemer, behalve de echte zelfstandigen”).

Al die zzp’ers die bij elk debat-akkefietje over het ondernemende eenmansbestaan steeds beweren dat ze echte en ondernemende zelfstandigen zijn, hebben dan toch niets te vrezen? Er is geen enkele reden om ’s nachts wakker te liggen.

Immers, als jij – als zzp’er - in staat bent om een solide inkomen te genereren, als je innoveert in denken en doen, als je investeert in jezelf en in je bedrijf, als je flexibel schakelt in de steeds sneller veranderende marktomstandigheden en als jij je bovendien intrinsiek verantwoordelijk voelt voor niet alleen je inkomen nú maar ook voor dat van in de toekomst, en daar naar handelt; wat is dan het probleem?

Dit alles is namelijk ondernemerschap! Zó praktizerend bén je die ’echte’ zelfstandige.

Macro-perspectief

Borstlap is dus jouw ultieme bondgenoot. Hij zou wel gek zijn om jou terug het werknemerschap in te duwen. Dat wil zijn gestrekte been ook helemaal niet. Borstlap ziet echter wel scherp dat het gros van de zelfstandigen weliswaar een inkomen bij elkaar sprokkelt maar dat bij hen substantiële groei ontbreekt. De meeste zzp’ers zijn vooral bezig met het dagelijks draaiende houden van hun bedrijfje. Niets meer. En gelukkig ook niets minder. Echter, het gaat natuurlijk om het ’meer’. Daar is Nederland als geheel bij gebaat. Daarom moet je soms over je eigen belangetje heen kijken om het vanuit een macro-economisch en sociaal-financieel-maatschappelijk perspectief te kunnen beredeneren.

Dat MKB-Nederland niet blij is, snap ik overigens. Mkb’ers zitten helemaal niet te wachten op werknemers en de starheid die daardoor in de economische dynamiek ontstaat. Liever flex! Precies daar zit dan ook de achilleshiel van het advies van de commissie Borstlap. Het mkb wil namelijk óók verder. Maar ach… de zzp’er? Don’t Worry. Be Happy.

Frisse douche

Hoewel de (onder)gemiddelde zzp’er nooit openstaat voor een verhelderende en kritische discussie over de verantwoordelijkheden van het eigen zelfstandig ondernemerschap, is het gestrekte been van de commissie Borstlap daarom een verfrissende douche. Een reden om weer eens wat zelfreflectie te hebben. Natuurlijk snap ik dat zzp’ers angstig zijn om hun verworven vrijheden kwijt te raken omdat er grotere macrobelangen zijn, maar ondernemerschap is wel iets meer dan wat gegiechel in de speeltuin van de Grote Mensen Wereld. Échte zzp’ers snappen dat en werken daarom met strategische passie én een bovengemiddelde ondernemende mindset aan de eigen bedrijfsdoelstellingen.

Sterker nog: die creëren – door slim en snedig te ondernemen – juist die blijvende vrijheid voor zichzelf. Voor hen dreigt daarom écht géén keurslijf van een mogelijk verplicht toekomstig werknemerschap.

Overigens mag elke zzp’er het hiermee oneens zijn. Prima! Maar, ik schreef het al aan het begin van deze column; jouw einde als zzp’er komt er toch wel aan.

Daar hebben we Borstlap overduidelijk niet voor nodig.