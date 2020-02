Randstad-topman Jacques van den Broek wil arbeidskrachten uit het buitenland halen. Ⓒ DIJKSTRA BV RANDSTAD NV 51.7 -1.82 %

Opdrachtgevers reageren tot nu toe positief op de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Randstad zag in januari 2500 uitzendkrachten in vaste dienst komen, zegt topman Jacques van den Broek.