Lufthansa zet mes in divisie motorenonderhoud

Enerzijds hoeft er minder vaak te worden gesleuteld aan nieuwere motoren. Aan de andere kant kampt het onderdeel met veel nieuwe concurrenten hetgeen de resultaten van de meest winstgevende tak van Lufthansa onder druk zet. De divisie telt in Duitsland in totaal 2000 werknemers. Het merendeel van de ontslagen zal volgens een woordvoerder van Lufthansa vallen bij de werkplaats in Hamburg.

Marktpositie

Lufthansa probeert zo veel mogelijk mensen te laten uitvloeien via natuurlijk verloop. Eerder werd al gemeld dat Lufthansa de administratieve lasten bij het onderdeel met 70 miljoen euro wil terugbrengen.

In de afgelopen jaren zag Lufthansa Tecnik zijn leidende marktpositie al fors krimpen. Was het onderdeel in 2009 nog goed voor 13 procent van de markt wereldwijd, afgelopen jaar was de onderhoudsdivisie nog goed voor een marktaandeel van 8 procent.

Winstgevendheid

Ook bij andere onderdelen van Lufthansa wordt overigens ingegrepen. Zo staan ook bij catering en cargo banen op de tocht als onderdeel van een reorganisatie om de winstgevendheid te verbeteren.

Eerder deze week verlaagde de Duitse maatschappij nog zijn verwachtingen voor heel 2016 als gevolg van toenemende politieke en economische onzekerheden. Volgens de nieuwe prognose zal het bedrijfsresultaat (ebit) niet boven het niveau van 2015 uitkomen, waar eerder wel op werd gerekend.