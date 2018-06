'Philips Lighting boekt sterk resultaat'

KBC-analist David Vagman wees op het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) van het verlichtingsbedrijf, dat met 16 procent verbeterde. Dat resultaat was met 161 miljoen euro 13 procent hoger dan analisten in doorsnee voorspelden. Vagman sprak van een ,,zeer solide prestatie'', hoewel de verkopen tegenvielen. De marges gingen echter vooruit, zowel bij de traditionele lampen als bij led-verlichting.

Zijn ING-collega Nigel van Putten concludeerde eveneens dat de verwachtingen ruimschoots werden overtroffen. De stevige winstmarge bij de lampendivisie wijst er volgens hem op dat die afdeling goed bestand is tegen de krimpende markt. De wat tegenvallende led-verkopen hangen volgens de analist samen met eenmalige factoren. Lighting wees daar zelf op sterke promotie-acties die de verkopen vorig jaar stuwden.

Winst

De resultaten zullen leiden tot hogere verwachtingen in de markt ten aanzien van de winst die Philips Lighting dit jaar kan genereren, aldus KBC. Zo zou de prognose voor de winst per aandeel in doorsnee met zo'n 10 procent kunnen stijgen.

KBC hanteert een hold-advies voor het aandeel Philips Lighting, met een koersdoel van 23 euro. Bij ING staat het aandeel met een koersdoel van 26 euro op de kooplijst. Philips Lighting noteerde vrijdag om 09.50 uur 5 procent in de plus op 23,05 euro.