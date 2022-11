KPN: internetten straks twintig keer sneller

Het telecomconcern toonde donderdag een snelheidstest met een up- en downloadsnelheid van bijna 20 Gigabit per seconde. Nu is de maximale snelheid 1 Gigabit per seconde. Volgens KPN is zo’n hoge snelheid nog nooit eerder vertoond in Nederland. Technisch is het dus nu al mogelijk, in „de nabije toekomst” zijn deze hoge snelheden beschikbaar voor consumenten.

KPN liet de snelheidstest zien bij een dierenkliniek in Rotterdam. Het bedrijf koos hiervoor omdat er in de dierengeneeskunde relatief veel data gebruikt wordt. Daarbij spelen in deze sector snelle internetverbindingen en cloudoplossingen een steeds belangrijkere rol.

Zware bestanden

„Denk bijvoorbeeld aan MRI-scans. Dit zijn zware bestanden, waar we graag een cloudoplossing voor zouden zien, zodat dierenartsen scans vanuit diverse vestigingen kunnen beoordelen. Wij zouden nu al gebaat zijn bij hogere internetsnelheden”, zegt Mark Holtkamp van het Rotterdamse Caressa Dierenziekenhuis.

KPN is druk bezig om glasvezel uit te rollen in Nederland. In totaal heeft het bedrijf al in bijna de helft (46 procent) van het land glasvezel aangelegd, ter vervanging van het kopernetwerk.