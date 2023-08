Zoon verliest vaders spaargeld, maar bank moet terugbetalen

Maar dan moet niet het kind zelf in online oplichting trappen, en de oplichter zo ook toegang geven tot vaders geld. In een geval waar dat gebeurde, had dat volgens de volmacht niet moeten kunnen en moet de Rabobank de schade vergoeden.

Dat blijkt uit een uitspraak van klachteninstituut voor de financiële sector Kifid. Vader had zoon een volmacht gegeven, zodat die mee kon kijken met transacties. Het was echter niet de bedoeling dat de zoon vrijelijk over het geld van vader zou kunnen beschikken. Zij hadden de Rabobank, waar beiden bankieren, gevraagd om de zoon te laten beschikken over de tegoeden, behalve als daar een bankpas of creditcard voor nodig is. Zij willen namelijk dat vader zelf nodig is met zijn bankpas en pincode om betalingen in gang te zetten.

Helpdeskfraude

Begin februari trapt de zoon in een bekende online oplichtingstruc: helpdeskfraude. Hij googelt naar het telefoonnummer van de helpdesk van de Amerikaanse veilingsite eBay. Hij wil iets vragen over een artikel dat hij daar heeft gekocht. De persoon die hij aan de telefoon krijgt, weet hem over te halen het programma Anydesk te installeren. Met deze software, net als het vergelijkbare Teamviewer erg populair bij cybercriminelen, kan iemand op afstand meekijken met alles wat je doet op je computer. Zoals wachtwoorden invoeren bij internetbankieren.

De zoon laat zich ook nog overhalen om op een iDeal-link te klikken en €150 over te maken, zogenaamd ter verifiëring van zijn identiteit. De persoon aan de telefoon maakt hem wijs dat hij dat geld binnen een paar dagen terugkrijgt. Dat is natuurlijk niet zo. Er wordt €150 van zijn eigen rekening afgeschreven, maar ook €450 van de rekening van de vader. Dat was uitdrukkelijk niet de bedoeling, omdat de zoon zijn eigen bankpas heeft gebruikt. Zij hadden gewild dat de bankpas en pincode van vader nodig was voor betalingen met vaders geld, en die is er niet aan te pas gekomen.

Niet-toegestane betaling?

De zoon doet aangifte en meldt de oplichting bij de banken, maar die kunnen het geld niet meer terughalen. Dan vragen zij de Rabobank de schade van vader te vergoeden. Zoon begrijpt dat hij zijn €150 kwijt is, maar de afschrijvingen van vader gaan volgens hen tegen de afspraken van de volmacht in. Rabobank is het daar niet mee eens en vindt dat de overschrijvingen gewoon toegestaan waren. De zoon is immers grof nalatig geweest door de spionagesoftware Anydesk te installeren.

Het Kifid ziet dat anders. In de volmacht hadden vader en zoon expliciet uitgaven waarbij bankpas of creditcard nodig was uitgezonderd van de volmacht. En de betalingen waren verricht met de bankpas van de zoon, niet van de vader. Niet-toegestane betalingen komen voor rekening van de bank. Dus de Rabobank moet de vader €450 teruggeven.