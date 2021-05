Fisker bouwt eerste elektrische pausmobiel

De oprichters van Fisker, het puissant rijke echtpaar Henrik en Geeta Fisker, willen de wagen volgend jaar aan de paus schenken. De twee, volgens zakenblad Forbes goed voor een vermogen van $2,2 miljard, kwamen op het idee om een emissievrije pausmobiel te bouwen na een privébezoek aan paus Franciscus in Vaticaanstad.

„Ik raakte geïnspireerd door te lezen dat paus Franciscus erg betrokken is bij het milieu en de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties”, verklaart Henrik Fisker, van origine Deen en auto-ontwerper. „Het interieur van de Fisker pausmobiel zal bestaan uit verschillende duurzame materialen, waaronder tapijt dat gemaakt is van gerecyclede plastic flessen uit de oceaan.”

Henrik Fisker (R) bij de presentatie van de standaard Fisker Ocean SUV Ⓒ AFP

Het pausmobiel wordt een variant van de Ocean SUV-model van Fisker dat volgend jaar november in productie gaat. De heilige bolide krijgt net als het standaardmodel zonnepanelen op het dak en net als ieder pausmobiel een glazen koepel zodat Franciscus goed zichtbaar is voor de gelovigen langs de weg en de kerkleider kan zwaaien naar zijn volgelingen.

Een auto is geen ongebruikelijk geschenk aan de paus. Mercedes-Benz begon daarmee in 1930 met een pausmobiel aan Pius XI. Fransciscus is niet zo van de luxe auto’s. Twee jaar geleden keeg hij nog een Laborghini cadeau, maar die heeft hij verloot en de opbrengst aan een goed doel geschonken.

Waterstof

Franciscus kreeg in oktober 2020 nog een Toyota Mirai op waterstof cadeau uit handen van de Japanse bisschoppenconferentie, de Japanse ambassadeur in Vaticaanstad en Toyota Europa. Met de elektrische Fisker Ocean komt de paus waarschijnlijk verder dan met de Toyota, want er is slechts één openbaar waterstofstation in Italië.

De Fisker Ocean voor het gewone publiek wil eind volgend jaar op prijs de concurrentie aangaan met andere elektrische SUV-modellen met stekker. Het goedkoopste type moet in zijn thuismarkt de Verenigde Staten $37.499 kosten en heeft een bereik van 560 kilometer na een laadbeurt. Deze Amerikaanse stekkerauto wordt ook voor de Europese markt geproduceerd met als richtprijs van €32.000 inclusief BTW in Duitsland.