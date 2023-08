Voorspeller van kredietcrisis Michael Burry zet fors in op val beurzen VS

Michael Burry, die grote bekendheid verkreeg vanwege zijn voorspelling over het uitbreken van de kredietcrisis, ziet het weer somber in voor de aandelenmarkten in de VS. Zijn forse posities tegen de S&P 500 en techbeurs Nasdaq wijzen er op dat hij opnieuw beursmalaise voorziet.

De film The Big Short gaat over deze man, Michael Burry. Ⓒ ANP / HH