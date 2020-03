Prognoses bedrijven gaan prullenbak in om coronacrisis

Dinsdagavond kwam bijvoorbeeld de Duitse herverzekeraar Munich Re met de mededeling zijn prognose te laten vallen en aandeleninkoopprogramma te pauzeren. Verder heeft sportartikelenmaker Adidas besloten om voorlopig even niet verder te gaan met het inkopen van aandelen.

De laatste dagen zijn meerdere bedrijven met dit soort nieuws gekomen. Ook het schrappen van dividend is een veel gehoorde ingreep. Een hardere maatregel werd aangekondigd door onder meer oliedienstverlener Schlumberger die onder meer sneed in zijn salarissen aan de top.

De Amerikaanse winkelketen JC Penney meldde verder het merendeel van zijn 90.000 medewerkers voorlopig op straat te zetten. Veel winkelketens in de VS sturen hun personeel tijdelijk naar huis om zo kosten te besparen. Afgelopen week kwamen er mede daardoor zo’n 3,3 miljoen aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bij. Dat was het hoogste aantal ooit in één week.