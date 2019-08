Computer aan de slag als uitvinder

Een hoogleraar aan de universiteit van Surrey, in Groot-Brittannië, heeft patent aangevraagd voor twee producten die door een computer zijn uitgevonden. Die computer, ’Dabus’, is op zijn beurt weer uitgevonden door een Amerikaanse onderzoeker op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het apparaat heeft op basis van woorden en beelden die hem zijn toegediend een vershouddoos die verschillende vormen kan aannemen ontworpen, en een knipperlicht voor noodsituaties.

„Het is onbelangrijk of dat originele ontwerpen zijn”, zegt de Amerikaanse onderzoeker tegen de Financial Times. „Het bijzondere is dat ze ontworpen zijn door een machine, die gebouwd is door programmeurs die niets weten van vershouddozen of knipperlichten.”

Patentbureaus in de Europese Unie, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben inmiddels een aanvraag ontvangen. De vraag is of ze de octrooien ook gaan toekennen. In de Amerikaanse en Europese patentregels staat dat de uitvinder een mens moet zijn.