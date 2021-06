Premium Financieel

Nieuwe coronavaccins op komst, maar zijn die nog nodig?

Geneesmiddelenwaakhond EMA keurt dit jaar waarschijnlijk nog een paar coronavaccins goed. Welke wordt de eerstvolgende en zitten we in Europa wel op nieuwe vaccins te wachten, nu een groot deel van de bevolking waarschijnlijk over een paar maanden gevaccineerd is? Vijf vragen: