Nikkei sluit opnieuw hoger na noodsteun

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 2 procent in de plus op 18.950,18 punten. Een dag eerder won de hoofdindex al ruim 4 procent. Vooral chipbedrijven als Tokyo Electron en Advantest waren in trek na de sterke opleving onder Amerikaanse branchegenoten. Takeda Pharmaceutical won eveneens terrein na het nieuws dat het biofarmaceutische bedrijf CSL Behring samenwerkt met het Japanse farmaceutische concern aan de ontwikkeling van een behandeling voor het coronavirus.

In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, ging de beursgraadmeter tussentijds 1,8 procent vooruit. In China is sinds januari voor het eerst niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wel zijn er de afgelopen 24 uur 32 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd in het land. De Hang Seng-index in Hongkong klom 1 procent.

De Kospi in Seoul kreeg er 1,6 procent bij. In Zuid-Korea lag het aantal nieuwe besmettingsgevallen voor de tweede dag op rij onder de 50. Samsung steeg bijna 2 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van het Zuid-Koreaanse technologieconcern. In Sydney verloor de All Ordinaries 0,7 procent. De Australische centrale bank hield de rente conform verwachting ongewijzigd.