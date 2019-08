Trump: dicht bij ’eerlijke deal’

"We gaan serieuze gesprekken voeren", aldus de Amerikaan tijdens de G7-top in Frankrijk. "Ik denk dat we een deal zullen sluiten." Hij wees onder meer op de leveringsketen die China niet kwijt zou willen.

Voor het weekend veroorzaakte Trump een schokgolf op de financiële markten. In een reeks tweets kondigde hij een verdere verhoging van de importtarieven aan. Trump deed dat uit woede op de door China aangekondigde importheffingen. Trump liet tevens weten dat Amerikaanse bedrijven maar beter op zoek kunnen gaan naar alternatieven voor productie in China.

De uitlatingen van de president over China schoten bij het Amerikaanse bedrijfsleven in het verkeerde keelgat. De opmerkingen zorgden ook voor stevige verliezen op aandelenbeurzen wereldwijd.